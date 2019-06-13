В Новой Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие

В четверг, 13 июня, на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве в поселении Мосрентген произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Отмечается, что в результате аварии пострадали несколько человек, количество уточняется.

"Сегодня около 13:00 в районе дома 10 по улице Адмирала Корнилова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса 600-го маршрута. По предварительным данным, водитель машины пытался совершить поворот из второго ряда, не уступив дорогу городскому транспорту", - сообщили в пресс-службе "Мосгортранса" ТАСС.

В пресс-службе департамента ГОЧСиП добавили, что в результате происшествия пострадала женщина, её оперативно эвакуировали санитарным вертолетом в больницу.

Ранее говорилось о четырёх пострадавших. Проверка продолжается.