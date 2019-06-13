В Новой Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие
13 июня 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 13 июня, на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве в поселении Мосрентген произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Отмечается, что в результате аварии пострадали несколько человек, количество уточняется.
"Сегодня около 13:00 в районе дома 10 по улице Адмирала Корнилова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса 600-го маршрута. По предварительным данным, водитель машины пытался совершить поворот из второго ряда, не уступив дорогу городскому транспорту", - сообщили в пресс-службе "Мосгортранса" ТАСС.
В пресс-службе департамента ГОЧСиП добавили, что в результате происшествия пострадала женщина, её оперативно эвакуировали санитарным вертолетом в больницу.
Ранее говорилось о четырёх пострадавших. Проверка продолжается.