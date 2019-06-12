На Кутузовском проспекте в Москве произошла массовая авария, погиб человек

В ночь на среду, 12 июня, на Кутузовском проспекте в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии погиб один человек.

Отмечается, что на Кутузовском проспекте неподалеку от дома номер 24 минувшей ночью столкнулись сразу пять иномарок.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", два человека получили травмы. Данных об их состоянии в СМИ пока не поступало. На месте работали сотрудники полиции и врачи "скорой помощи". Специалисты устанавливают точные причины случившегося.