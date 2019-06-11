В промзоне Металлостроя в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

Спасатели тушат крупный пожар, произошедший в ангаре в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга во вторник вечером. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Дорога на Металлострой, дом № 5, поступило дежурному 11 июня в 19:17. Отмечается, что уже через десять минут на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, на открытой площади горит полимерная продукция. Огонь охватил площадь в 220 квадратных метров. На борьбу с огнем направили 15 подразделений и 82 человека.