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В промзоне Металлостроя в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

11 июня 2019, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

В промзоне Металлостроя в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

Спасатели тушат крупный пожар, произошедший в ангаре в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга во вторник вечером. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Дорога на Металлострой, дом № 5, поступило дежурному 11 июня в 19:17. Отмечается, что уже через десять минут на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, на открытой площади горит полимерная продукция. Огонь охватил площадь в 220 квадратных метров. На борьбу с огнем направили 15 подразделений и 82 человека.

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//Происшествия

В промзоне Металлостроя в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

В промзоне Металлостроя в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

Спасатели тушат крупный пожар, произошедший в ангаре в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга во вторник вечером. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.

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//Общество

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Стали известны ключевые темы прямой линии с Владимиром Путиным

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//В мире

В Раде считают, что Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

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Хью Лори отмечает 60-летний юбилей

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//В мире

Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына "очень теплое" письмо

Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына "очень теплое" письмо

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Андрей Разин рассказал о провокациях с запрещенными веществами

Андрей Разин рассказал о провокациях с запрещенными веществами

"Точно по такому же сценарию [как в деле Голунова - прим. ред.] был отправлен за решетку один оппозиционер, бывший руководитель Молодёжной партии Армении, Саркис Асатрян", - рассказал "Аргументам недели" Андрей Разин.

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Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

Пушков оценил ситуацию с делом Голунова

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//В мире

Саакашвили: Зеленский не ставил никаких условий при возвращении гражданства

Саакашвили: Зеленский не ставил никаких условий при возвращении гражданства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский не ставил ему никаких условий при возвращении гражданства Украины.

//Политика

Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом России об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

//В мире

Глава Еврокомиссии рассказал о своем отношении к Трампу

Глава Еврокомиссии рассказал о своем отношении к Трампу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о своем отношении к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Прошлым летом политики встретились в Вашингтоне для проведения переговоров.

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Литва передала Украине снятые с вооружения советские боеприпасы на 256 тыс. евро

Литва передала Украине снятые с вооружения советские боеприпасы на 256 тыс. евро

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//Происшествия

Житель Ставропольского края умер от лихорадки после укуса клеща

Житель Ставропольского края умер от лихорадки после укуса клеща

Житель Ставропольского края скончался от крымской геморрагической лихорадки после того, как его укусил клещ. Соответствующую информацию вечером во вторник, 11 июня, предоставили в минздраве региона.

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СК возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале

СК возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара на российском танкере в Махачкале.

//Шоу-бизнес

В сети появилась видеозапись с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым

В сети появилась видеозапись с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым

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В Москве проверяют информацию о кончине мужчины около больницы

Следственный комитет РФ проверяет информацию о мужчине, который умер возле московской больницы, не дождавшись помощи от медиков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

//Происшествия

В Екатеринбурге педагог заставила первоклашек писать на доске грубое слово

В Екатеринбурге педагог заставила первоклашек писать на доске грубое слово

Учительнице, которая заставила первоклассников в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор. Об этом сообщила во вторник представитель департамента образования города.

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Зеленский начал отменять указы Порошенко

Новый президент Украины отменил 2 указа своего предшественника. Речь идет о кадровых перестановках. Зеленский снял порошенковских назначенцев. Главному «шоумену» Украины не понравились назначенные Порошенко члены Высшего совета правосудия А. Василенко и М. Исаков.

//Общество

В "Царском селе" отреагировали на новость об обнаружении Янтарной комнаты

В "Царском селе" отреагировали на новость об обнаружении Янтарной комнаты

По мнению директора музея-заповедника "Царское село" Ольги Таратыновой, новость об обнаружении тоннеля, который ведет к Янтарной комнате, может оказаться просто пиар-ходом со стороны поляков.

//Новости СМИ2

//В мире

Вице-мэр Риги: Никогда не участвовал в праздничных мероприятиях 9 мая

Вице-мэр Риги: Никогда не участвовал в праздничных мероприятиях 9 мая

Рижскую думу лихорадит: собраны подписи оппозиции за отставку нового мэра, «раскольники» от партии «Согласие» создают новую партию, грядут внеочередные выборы. Депутаты сражаются за места, аки львы. Оно и понятно, в политике все средства хороши.

//В мире

Супруги из России погибли в ходе ДТП в Турции

Супруги из России погибли в ходе ДТП в Турции

В ходе дорожно-транспортного происшествия неподалеку от турецкой Аланьи погибли граждане России – муж и жена. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

//В мире

Историк рассказал, как Россия и Польша могут избежать конфликта

Историк рассказал, как Россия и Польша могут избежать конфликта

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//Общество

«Убили зверски, загадочно…»

«Убили зверски, загадочно…»

В ночь с 14 на 15 июля 1939 года в своей московской квартире по Брюсовому переулку, 12 была убита 45-летняя Зинаида Райх, известная актриса, жена театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, в прошлом - супруга поэта Сергея Есенина.

//В мире

Болтон заявил, что США отвечают на "хакерские атаки Москвы и Пекина"

Болтон заявил, что США отвечают на "хакерские атаки Москвы и Пекина"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник заявил, что Соединенные Штаты предпринимают ответные действия в связи с "хакерскими атаками со стороны Москвы и Пекина".

//Общество

В России входят в моду альфонсы?

В России входят в моду альфонсы?

В последнее время все больше российских мужчин ищут дам, которые будут их содержать. Данная тенденция к увеличению числа альфонсов среди представителей мужского пола уже становится просто пугающей.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Сын Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца и заявил, что он ничего не помнит

Сын Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца и заявил, что он ничего не помнит

Сын известного продюсера Бари Алибасова во вторник, 11 июня, опубликовал первый снимок вышедшего из комы отца. Ранее сегодня стало известно, что мужчина был выведен из состояния медикаментозного сна.

//Общество

Уголовное преследование журналиста Голунова прекращено

Уголовное преследование журналиста Голунова прекращено

Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Такое решение было принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

//В мире

МИД Швеции: отношения Стокгольма и Москвы напоминают "драматичный танец"

МИД Швеции: отношения Стокгольма и Москвы напоминают "драматичный танец"

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем во вторник, 11 июня, сделала резонансное заявление. По ее словам, российско-шведские отношения в настоящий момент напоминают "драматичный танец".

//В мире

В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме во вторник, 11 июня, заявили, что не исключают возможность проведения в будущем третьей встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

//В мире

Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео

Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как снайпер ликвидирует двух украинских военных, обустраивавших свои позиции в районе линии соприкосновения в Донбассе. Ролик прокомментировали в ДНР.

//В мире

Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен ВОВ нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает местная польская радиостанция.

//Общество

Украинские СМИ пугают украинцев интересом россиян к Донбассу

Украинские СМИ пугают украинцев интересом россиян к Донбассу

С нотками тревоги рассказали украинские масс-медиа об опросе Левада-центра, в котором социологи выяснили отношение граждан России Донбасса.

//Культура

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных", которую вел более 40 лет

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных", которую вел более 40 лет

Зоолог Николай Дроздов заявил, что покинул должность ведущего передачи "В мире животных", на которой находился более 40 лет. Выпуски с его участием, которые появляются в эфире, были сняты полгода назад.

//Спорт

Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

В следующем сезоне судьи РФПЛ будут использовать систему VAR. Пока, правда, не решено какую: централизованную (у мониторов сидят специалисты в Москве) или автономную. Еженедельник «Аргументы недели» спросил арбитра ФИФА Виктор Филиппов, какая, по его мнению, удобнее и эффективнее.

//Общество

В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

После недавнего подтопления музея в голубой гостиной отвалилась штукатурка, повреждены вестибюль, кабинет Воронцова и картины. После инцидента пресс-служба учреждения заявила, что ветер повредил часть технологической кровли, а также случилась протечка, в результате которой намокли стены первого и второго этажей.

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В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов днем во вторник, 11 июня, оценил возможность перехода в России на четырехдневную рабочую неделю.

//Здоровье

Как поставить рекорд долголетия

Как поставить рекорд долголетия

Возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании, отмечается в статье, опубликованной на сайте Live Science.

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