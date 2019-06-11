Житель Ставропольского края умер от лихорадки после укуса клеща

Житель Ставропольского края скончался от крымской геморрагической лихорадки после того, как его укусил клещ. Соответствующую информацию вечером во вторник, 11 июня, предоставили в минздраве региона.

Согласно последним данным, от лихорадки, вызванной укусом клеща, погиб житель Петровского городского округа, передает РИА "Новости"

Ранее в Роспотребнадзоре Ставрополья сообщили, что по данным на 30 мая текущего года в медицинские организации региона по поводу укусов клещей обратились 2,6 тысячи человек, из которых 1,2 тысячи – дети. В больницу попали 34 человека, у 8 из них была выявлена крымская геморрагическая лихорадка.