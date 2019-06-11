В Москве проверяют информацию о кончине мужчины около больницы

Следственный комитет РФ проверяет информацию о мужчине, который умер возле московской больницы, не дождавшись помощи от медиков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно некоторым данным, которые ранее появились в СМИ, сегодня у забора одной из клиник на юго-востоке столицы стало плохо молодому мужчине. Он скончался, не дождавшись медицинской помощи от врачей, передает вечером во вторник, 11 июня, РИА "Новости".