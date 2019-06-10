В Нью-Йорке вертолёт врезался в небоскрёб, погиб один человек

В понедельник, 10 июня, в Нью-Йорке в районе Манхэттена по адресу Седьмая авеню, 787 вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Отмечается, что летательный аппарат совершил жёсткую посадку на крышу небоскрёба.

"Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета", - сказано в Twitter пожарного управления Нью-Йорка.

Согласно источнику, на месте произошёл пожар, его уже успешно ликвидировали.

По данным местных источников уточняется, что в результате происшествия погиб один человек. Из здания было эвакуировано около ста человек.