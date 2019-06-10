Гражданин Республики Таджикистан признан виновным в убийстве соотечественника

Собранные следственным отделом по Тимашевскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру Черепанову. Он признан виновным в убийстве 34-летнего соотечественника (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 11 августа 2018 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 34-летний мужчина пришел в гости к Владимиру Черепанову, проживавшему по улице Бойкой в станице Медведовской. Там между ними возникла ссора, из-за того, что хозяин дома не позволил гостю воспользоваться зарядным устройством для мобильного телефона. В ходе конфликта Черепанов нанес не менее 25 ударов ножом в область шеи и грудной клетки оппонента, убив его. После этого он вместе с двумя знакомыми 18 и 29 лет, которые также пришли к нему в гости, обернул тело погибшего в пакеты, обмотал скотчем, а затем закопал в конце двора. О совершенном убийстве Черепанов никому не сообщал, как и молодые люди, сокрывшие факт преступления.

О безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы сообщил его работодатель, поскольку тот длительное время отсутствовал на рабочем месте. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям при поддержке оперативных сотрудников полиции была установлена причастность Черепанова к совершению данного преступления и он был задержан.

Приговором суда Владимиру Черепанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Уголовные дела по обвинению 18 и 29-летнего знакомых мужчины, по обвинению в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ) также направлены в суд для рассмотрения по существу.