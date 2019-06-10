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В Новопокровском районе мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

10 июня 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Новопокровском районе мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 25-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 8 июня 2019 года 25-летний местный житель прибыл к дому своей бывшей сожительницы на улицу Короткую в станице Калниболотской. Мужчина стал разговаривать с девушкой, пытаясь ее вернуть. Данные обстоятельства возмутили нового сожителя девушки, в связи с чем между ним и мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант взял в доме ружье и произвел из него один выстрел в область шеи гостя, убив его. После произошедшего обвиняемый самостоятельно вызвал сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ранения.

В настоящее время мужчина задержан и ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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