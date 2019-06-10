Задержали экс-главу волгоградского СК по делу о покушении на губернатора

В понедельник, 10 июня, был задержан экс-глава волгоградского управления Следственного комитета России, который обвиняется в покушении на губернатора региона. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках планомерной работы по пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов... совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель Следственного управления СК России по Волгоградской области Музраев по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области", - передаёт её слова РИА Новости.

Более подробной информации пока неизвестно. Выясняются детали происшествия.