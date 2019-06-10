Захарченко приговорили к штрафу и 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию. При наказании учтено время, проведённое в СИЗО.

В Пресненском суде оглашают приговор полковнику Захарченко

"Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - передаёт слова судьи ТАСС.

Помимо этого бывшему полковнику Захарченко назначен штраф в размере 117,9 миллионов рублей. В том числе подсудимый лишён звания и государственных наград.

Адвокат Захарченко заявил, что намерен обжаловать приговор в Мосгорсуде. По его словам, "материалы дела доказывают невиновность по каждому из эпизодов, что было подробно проанализировано".