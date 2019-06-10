В Москве неизвестный разгромил редакцию известного журнала

Главный редактор издания "Сноб" Ксения Чудинова рассказала, что в понедельник, 10 июня, неизвестный устроил погром в здании редакции. По её словам, мотивы поступка злоумышленника непонятны, все действия засняты на камеру видеонаблюдения.

Отмечается, что человек ворвался в офис и начал всё крушить. Сумму нанесённого ущерба пока оценить невозможно.

"Это был один человек, мотивы его неясны. Мы понимаем только то, что этот человек взял блок питания от компьютера, это видно на камерах и мне это передали коллеги, и им разгромил стеклянные перегородки и другие компьютеры", - передаёт слова главреда ТАСС.

Чудинова уточнила, что правонарушитель скрылся с места происшествия. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.