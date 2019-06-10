Недалеко от аэропорта Шереметьево сгорел пассажирский автобус

В Московской области неподалеку от аэропорта Шереметьево сгорел пассажирский автобус. Соответствующую информацию днем в понедельник, 10 июня, предоставили в пресс-службе областного главка МВД.

Источник утверждает, что автобус не попадал в дорожно-транспортное происшествие – случилось самопроизвольное возгорание. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают точную причину инцидента и регулируют движение транспорта, передает ТАСС.

К настоящему моменту данных о пострадавших в ходе пожара в транспортном средстве журналистам не поступало.