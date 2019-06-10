В Зеленограде задержана женщина, напавшая на ребенка и пенсионерку

В Зеленограде задержана женщина, которая без каких-либо видимых причин напала на ребенка и пенсионерку. Соответствующую информацию в понедельник, 10 июня предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в 16-м микрорайоне Зеленограда. Известно, что женщина опрокинула коляску, в которой находился ребенок в возрасте 1 года 8 месяцев. После этого она оцарапала ногтями лицо пожилой женщине, передает сегодня днем ТАСС.

Гражданку задержали. Впоследствии ее осмотрят врачи, которые установят, находилась ли она в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося начата доследственная проверка.