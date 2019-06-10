Утром в понедельник, 10 июня, стало известно, что в Ульяновске утонули двое молодых граждан Египта. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе администрации города.

Происшествие случилось вечером в минувшее воскресенье неподалеку от въезда на Императорский мост. Как сообщает пресс-служба администрации Ульяновска, шестеро молодых людей отдыхали у лодочных гаражей. В какой-то момент двое из них спустились по бетонной дамбе, потеряли равновесие и упали в воду.

На место незамедлительно прибыли врачи, спасатели и сотрудники полиции. В ходе первой поисково-спасательной операции утонувших найти не удалось. Только сегодня поиски возобновились, и тела были подняты на берег. Позже выяснилось, что погибшими являются двое граждан Египта 1997 и 1998 года рождения. Они приехали в Ульяновск для поступления в одно из высших учебных заведений.