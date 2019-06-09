В аэропорту Шереметьево затоплен один из терминалов

Противопожарная система сработала в одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево, последствия уже устранены. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Все последствия от ложного срабатывания противопожарной системы ликвидированы в районе 17:00", - рассказал начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники среди представителей воздушной гавани, на первом этаже здания произошло задымление микроволновки, из-за чего сработала пожарная система.