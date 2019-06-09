На востоке Москвы в административном здании ликвидировали пожар

В воскресенье, 9 июня, в московском районе Богородское на кровле административного здания произошел пожар площадью 250 квадратных метров. Отмечается, что на ликвидацию возгорания сотрудникам пожарных подразделений потребовалось около часа.

"9 июня 2019 г. в 13:06...поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 49, где происходило возгорание обрешетника кровли в двухэтажном административном здании...Принятыми мерами в 13:37 пожар был локализован, а в 13:45 - ликвидирован", - сообщили в пресс-службе МЧС АГН "Москва".

В ведомстве информацию о пострадавших не уточняли.