Число пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи возросло до 15 человек

В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в ДТП с двумя экскурсионными автобусами в Сочи возросло до 15 человек. Напомним, что на пересечении Старообрядческой и Таврической улицах произошло столкновение двух транспортных средств.

Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи

"Количество пострадавших возросло до 15 человек, из которых один несовершеннолетний", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 11 человек. В ведомстве их состояние не уточняется. Проводится оперативно-следственная проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего.