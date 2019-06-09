Число пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи возросло до 15 человек
9 июня 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в ДТП с двумя экскурсионными автобусами в Сочи возросло до 15 человек. Напомним, что на пересечении Старообрядческой и Таврической улицах произошло столкновение двух транспортных средств.
"Количество пострадавших возросло до 15 человек, из которых один несовершеннолетний", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 11 человек. В ведомстве их состояние не уточняется. Проводится оперативно-следственная проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего.