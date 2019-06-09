В Москве задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве мужчины

В Москве задержали подозреваемого 1997 года рождения в убийстве молодого человека в районе Щукино по адресу: улица Маршала Новикова, дом 4. Отмечается, что инцидент произошёл днём в субботу, 8 июня.

"8 июня в 13:22 в полицию от граждан поступило сообщение о криках о помощи... задержан гражданин 1997 г. рождения, который изобличен в нанесении кухонным ножом множественных ударов в область шеи и живота гражданину 1999 г. рождения, от которых последний скончался", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Информация о задержанном подтверждена, но подробности не разглашаются.