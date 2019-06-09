Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи

В Сочи в результате столкновения двух экскурсионных автобусов пострадали одиннадцать человек, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Сообщается, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

«На пересечении Старообрядческой и Таврической в городе Сочи произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительным данным, пострадало 11 человек, среди которых несовершеннолетний», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в данный момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, передаёт РИА Новости.