Известны подробности убийства мастера спорта на юго-западе Москвы
8 июня 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцы рассказали подробности убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в парке на улице Южнобутовской в Москве в пятницу, 7 июня . Отмечается, что мужчина помогал подросткам, а не беременной девушке, как говорилось ранее.
Согласно источнику, 34-летний мужчина гулял со своей девушкой по парку, когда к нему обратились двое подростков с жалобой, что им мешают пройти несколько человек, - сообщает телеканал "Москва 24".
Молодой человек решил заступиться за них. В результате чего был избит неизвестными и сброшен в пруд. Злоумышленники скрылись с места преступления, ранее уточнялось, что их было трое.
Девушка не смогла помочь Чуеву и позвала на помощь, но спортсмена спасти не удалось.
Напомним, что возбуждено уголовное дело, разыскиваются правонарушители.