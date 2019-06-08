Известны подробности убийства мастера спорта на юго-западе Москвы

Очевидцы рассказали подробности убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в парке на улице Южнобутовской в Москве в пятницу, 7 июня . Отмечается, что мужчина помогал подросткам, а не беременной девушке, как говорилось ранее.

СК: Убитый в парке на юго-западе Москвы - мастер спорта по греко-римской борьбе

Согласно источнику, 34-летний мужчина гулял со своей девушкой по парку, когда к нему обратились двое подростков с жалобой, что им мешают пройти несколько человек, - сообщает телеканал "Москва 24".

Молодой человек решил заступиться за них. В результате чего был избит неизвестными и сброшен в пруд. Злоумышленники скрылись с места преступления, ранее уточнялось, что их было трое.

Девушка не смогла помочь Чуеву и позвала на помощь, но спортсмена спасти не удалось.

Напомним, что возбуждено уголовное дело, разыскиваются правонарушители.