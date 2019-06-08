На Кубани агроном погиб после удара лопастью вертолета

На Кубани агроном погиб от удара лопастью винта вертолета в ходе заправки. Соответствующую информацию в субботу предоставили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В Следственном комитете уточнили, что сообщение о трагедии поступило вечером в пятницу, 7 июня. Во время дозаправки вертолета Ми-2, который осуществлял опрыскивание полей, агроном получил сильное повреждение лопастью вертолета. Как отмечает ТАСС, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Известно, что данное происшествие случилось между хутором Красный Октябрь Крымского района и станицей Мингрельская, расположенной в Абинском район.