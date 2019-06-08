В Москве автобус упал на мужчину, который менял колесо

На севере Москвы автобус упал на мужчину, который менял колесо на машине. Соответствующую информацию предоставил днем в субботу, 8 июня, осведомленный источник в экстренных службах столицы.



Авария произошла неподалеку от дома номер 30 на Дубнинской улице. Уточняется, что заказной автобус задавил человека, который вышел из салона, чтобы заменить спущенное колесо. По неустановленной причине машина упала на человека.

Отмечается, что мужчина погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. На месте дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.