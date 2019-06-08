В исправительной колонии в Свердловской области произошел пожар
8 июня 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
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8 июня 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
В исправительной колонии в Свердловской области произошел пожар
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