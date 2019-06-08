В исправительной колонии в Свердловской области произошел пожар

В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации источников, четыре жилых корпуса и производственное здание загорелись на площади 2 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе МЧС России отметили, что инцидент произошел в поселке Гари. В готовности к вылету для тушения пожара находится вертолет Ми-8.

Пострадавших в результате распространения пламени на территории исправительной колонии, по предварительным данным, нет. Обстоятельства пожара устанавливают сейчас специалисты. На месте в настоящий момент работают сотрудники пожарной охраны.