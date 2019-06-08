В горах Дагестана автомобиль с пятью пассажирами упал в обрыв

В субботу, 8 июня, стало известно, что накануне вечером в горах Дагестана из-за камнепада в 50-метровый обрыв упал автомобиль УАЗ. Отмечается, что в машине находилось пять человек.

"В пятницу в 21:35 в Цунтинском районе Дагестана из-за камнепада в 50-метровый обрыв упал автомобиль УАЗ, в котором находились пять человек", - сообщили в пресс-службе МВД ТАСС.

В ведомстве добавили, что водитель погиб на месте, ещё четверо пассажиров получили тяжёлые травмы, их оперативно отправили в больницу. Уточняется, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.