Жители Петербурга заметили на Неве большие бензиновые пятна

Некоторые жители Санкт-Петербурга заметили на Неве большие бензиновые пятна. Данные об этом днем в пятницу, 7 июня, поступили в различные средства массовой информации.

Петербуржцы уточняют, что загрязнение было замечено у Троицкого моста в Северной столице. Кроме того, бензиновые разводы были зафиксированы в Большой Невке и в Карповке, передает сегодня информационный портал "Росбалт".

К настоящему моменту не сообщается, что именно стало причиной возникновения пятен на воде. Власти города эти данные пока не прокомментировали.