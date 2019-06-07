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Жители Петербурга заметили на Неве большие бензиновые пятна

7 июня 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Петербурга заметили на Неве большие бензиновые пятна
фото: pixabay.com

Некоторые жители Санкт-Петербурга заметили на Неве большие бензиновые пятна. Данные об этом днем в пятницу, 7 июня, поступили в различные средства массовой информации.

Петербуржцы уточняют, что загрязнение было замечено у Троицкого моста в Северной столице. Кроме того, бензиновые разводы были зафиксированы в Большой Невке и в Карповке, передает сегодня информационный портал "Росбалт".

К настоящему моменту не сообщается, что именно стало причиной возникновения пятен на воде. Власти города эти данные пока не прокомментировали.

фото: vk.com/

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