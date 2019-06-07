На МКАД произошла авария, погиб мотоциклист

Утром в пятницу, 7 июня, на Московской кольцевой автодороге случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате аварии погиб мотоциклист.

Отмечается, что ДТП случилось на 68-м километре МКАД, где столкнулись два автомобиля. В стоящие машины на большой скорости врезался байкер – он получил травмы, несовместимые с жизнью. Уточняется, что больше пострадавших нет, передает сегодня РИА "Новости"

В настоящий момент в районе аварии перекрыты сразу две полосы движения. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.