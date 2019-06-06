В массовом ДТП под Липецком погибли три человека

В четверг, 6 июня, в Липецкой области на 274 км федеральной автодороги Р-119 "Орёл Тамбов" произошло массовое ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом. В результате происшествия погибли три человека.

"В 16.45 на 274 км федеральной автодороги Р-119 "Орёл Тамбов" водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершила столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Mazda, после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом Mercedes", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

Отмечается, что рейсовый автобус ехал из Липецка в Москву, в нем находился 21 пассажир. Согласно данным ведомства, пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь. Водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира погибли.