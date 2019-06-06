В Подмосковье полицейские старались не разбудить ребёнка при задержании

В квартире жилого дома в Подмосковье задержали мужчину, который обманывал пенсионеров. Согласно источнику, это было "самое тихое" задержание, по мнению полицейских.

Отмечается, что в комнате с подозреваемым находился спящий ребёнок. Сотрудники полиции оказались порядочными и разговаривали шёпотом, чтобы не разбудить малыша.

"Только тихо-тихо. Поднимайся. Поднимайся. Поднимайся быстро. Тихо, ребенка не разбуди", - передаёт слова из видео правоохранителей РЕН ТВ.

В ведомстве сообщили, что мужчина совместно с сообщницей разработал простую съему выманивания денег. Подозреваемый ожидал женщину на улице в автомобиле, пока та под видом почтальона проникала в квартиру и предлагала обменять старые банкноты на новые, отдавая купюры из "банка приколов".