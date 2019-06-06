В Серпухове дети обнаружили в реке тело утопленника

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тела в реке Наре, неподалеку от улицы Химиков в городе Серпухов. Заявили в полицию дети, которые гуляли по берегу реки.

Подростки рассказали специалистам, что случайно увидели труп в воде. Спасатели извлекли из водоема утопшего, внешний вид которого говорит о том, что погибшему было около пятидесяти лет.

При этом отмечается, что утонувший мужчина был одет, то есть не был облачен в купальный костюм. При этом на теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Идет проверка.