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В Серпухове дети обнаружили в реке тело утопленника

6 июня 2019, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Серпухове дети обнаружили в реке тело утопленника

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тела в реке Наре, неподалеку от улицы Химиков в городе Серпухов. Заявили в полицию дети, которые гуляли по берегу реки.

Подростки рассказали специалистам, что случайно увидели труп в воде. Спасатели извлекли из водоема утопшего, внешний вид которого говорит о том, что погибшему было около пятидесяти лет.

При этом отмечается, что утонувший мужчина был одет, то есть не был облачен в купальный костюм. При этом на теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Идет проверка.

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