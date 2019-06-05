Житель поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области "объявил войну" вышке сотовой связи. Пожилому мужчине не понравилось, что та радиоизлучением негативно влияет на его урожай и решил подпилить. Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 мая.

В результате действий мужчины вышка сотовой связи рухнула и оборвала сообщение по 10-киловольтной ЛЭП, - сообщает "Tverigrad.ru".

Согласно источнику, мужчину задержали сотрудники полиции. При допросе правонарушитель прямо отвечал, что ему мешала вышка, потому что наносила большой урон его урожаю: фруктам и овощам. По словам задержанного, он не раз жаловался в различные инстанции на расположение конструкции, но так и не получил ответа, поэтому решил вопрос сам.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". Срок тюремного заключения до двух лет.