Изнасилованной в Татарстане девочке продолжают пытаться спасти руки и ноги

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21 февраля 2013, 12:58 [ «Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Фото www.akvarel.ru

В Татарстане врачи продолжают попытки спасти обмороженные руки и ноги изнасилованной в Елабуге девочке. Медики оценивают степень обморожения конечностей восьмилетней жертвы педофила, как 2-3-ю. Состояние девочки остается стабильно тяжелым.

В настоящее время врачи Детской республиканской клинической больницы, где пострадавший ребенок проходит комплексную терапию по сохранению обмороженных конечностей, отмечают положительную динамику.

Как сообщает Следственный комитет России, девочка пришла в сознание и может отвечать на вопросы.

Напомним, второклассница из Елабуги 19 февраля не дошла до школы. Раздетая девочка с обмороженными конечностями была обнаружена около 11-ти часов утра того же дня в овраге Пионерского парка города. Избитую до бессознательного состояния девочку доставили в ДРКБ, где она через какое-то время пришла в себя.

В настоящее время идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). На помощь татарстанским специалистам прибыла группа опытных криминалистов СК России. «В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы волочения, изъяты биологические следы. Проводятся допросы учащихся и педагогов близлежащей школы, устанавливаются очевидцы преступления, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению данного преступления, - сообщает СУ СК РФ по РТ, - Кроме того, отрабатываются лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается».

Накануне было принято решение о выделении денежного вознаграждения в размере 500 тыс. рублей за сведения, способствующие поимке елабужского педофила. Его выплатит депутатская группа «Инициатива Елабуги».

Как удалось выяснить «АН-онлайн», пострадавший ребенок из многодетной семьи. Соседи и педагоги отзываются о ней положительно. Однако, ребенок ежедневно ходил через овраг без сопровождения.