В Хабаровске расследуют нападение на журналистов

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21 февраля 2013, 11:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото www.brandbanner.ru

Охранников стройплощадки, которые избили съемочную группу хабаровского телеканала «Губерния» взяты под стражу. Один из них оказался ранее судим. Это не первый такой случай в дальневосточной столице.

Охранник, напавший на журналистов хабаровской телекомпании «Губерния», оказался ранее судимым. Правда, за что мужчина был осужден, не уточняется. Тем не менее, он остается под стражей, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе краевого УВД. Второй чоповец, принимавший участие в инциденте, ранее не имел проблем с законом. Его отпустили домой, но он должен будет явиться в полицию по требованию следователей. Дата суда пока не назначена, идёт сбор доказательств. В частности, пострадавший оператор должен представить в суде результаты судебно-медицинской экспертизы и подтвердить наличие побоев.

20 февраля, съемочная группа медиахолдинга «Губерния» снимала репортаж по жалобе местной жительницы, рядом с домом которой начались строительные работы. Женщины рассказала, что застройщик вырыл котлован слишком близко к заселенным многоэтажкам, и это, по мнению обратившейся, угрожает безопасности ее жизни и сохранности жилища. Все происходило в центре Хабаровска.

«Оператор производил видеосъемку на объекте. В это время охранники стройплощадки попытались воспрепятствовать его работе. Один из них напал на оператора, сбил его с ног, нанес удар по лицу», - сказано в сообщении телекомпании на страничке в соцсети Facebook. Другой охранник при этом нецензурно оскорбил представителей СМИ. На место происшествия журналисты вызвали полицейских. Матерившегося «стража» задержали сразу, второй с места инцидента сбежал, правда, позже сдался правоохранителям.

Руководство медиахолдинга «Губерния» потребовало наказания для обоих охранников – ведь они мешали работе журналистов, которые действовали в рамках закона о СМИ. Согласно ему, на подобные съемки не нужно получать какого-либо специального разрешения.

Это не первый такой случай в дальневосточной столице. Чаще всего подобные инциденты происходят в торговых центрах, куда журналисты приходят по жалобам покупателей. Охрана под разными предлогами, а порой и без них запрещает вести видеосъемку.



