К поискам актера Алексея Осипова подключился следственный комитет

//Происшествия

21 февраля 2013, 11:14 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Поиском пропавшего актера Алексея Осипова занялся Следственный комитет. В понедельник, 18 февраля, СК объявил, что проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 38-летнего актера.



- По предварительным данным, 13 февраля, около трех часов дня Осипов вместе со своей 44-летней знакомой на ее автомобиле остановились в районе «Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений» - дамбы, - напомнили в пресс-службе СК. - Они вышли на лед Финского залива, но через некоторое время женщина вернулась к автомобилю, где ждала Осипова несколько часов.



Следователи отрабатывают четыре версии произошедшего. Не исключают, что актер все же мог утонуть. Однако спасатели ставят эту версию под сомнение. В пресс-службе ГУ МЧС региона утверждают, что в тот день отрыва льдин не было, а единственный рыбак, который обратился к ним за помощью попросил его эвакуировать только потому, что испугался.



Но попасть под лед актер мог и позже. В Финском заливе сейчас много ловушек-промоин.

-Мы отрабатываем все версии, пока основной у нас нет, - рассказал помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу Андрей Исаев. - Сознательно исключать какую-либо версию до ее опровержения, пока нет смысла. Возможно, он все же провалился под лед. Суицид тоже отрабатываем.



Следователи подтвердили информацию о том, что после своего исчезновения актер отправил своей знакомой Ольге смс. В ней актер попросил не ждать его и возвращаться домой. Однако говорить однозначно, что он ушел от Ольги с таким сообщением пока не берутся.



Среди других версий: пиар и сознательное исчезновение.

Только вот близкие актера утверждают, что он не был в депрессии и свести счеты с жизнью не мог.

По результатам проверки примут процессуальное решение.



Полиция подключила к поискам волонтеров из организации «Питер-Поиск». Параллельно Алексея Осипова разыскивают его друзья и знакомые. Вконтакте они организовали специальную группу. В ней сообщали, что 17 февраля рыбаки видели человека, похожего на пропавшего актера. Он шел по направлению Большая Ижора - Лебяжье.



- Неделя активных поисков МЧС, полиции и волонтеров, - пишут в своей группе ВКонтакте друзья актера. - Вертолет, плавсредства на воздушной подушке, иные поисковые работы, проверка телефонных звонков, смс, круга общения и знакомых. Мы проверили все возможные места проживания, отслеживали по телефону и симкарте. Проверили границы, поговорили с рыбаками. Конечно обзвонили уже и больницы, и морги. Но ничего результатов не принесло.



Как утверждают друзья Осипова, в четверг, 21 февраля, у него должен был начаться новый проект, в котором Алексей планировал продолжить съемки. Если б актер сознательно исчез, то скорее всего уже бы объявился.



