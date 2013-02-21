В Башкирии сотрудник МВД застрелился из табельного пистолета

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21 февраля 2013, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция выясняет обстоятельства самоубийства сотрудника МВД, которое произошло вечером 20 февраля, погибший - 35-летний старшина полиции, водитель мобильного взвода в составе отдельной роты ППС по городу Кумертау.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции застрелился дома, среди причин, толкнувших сотрудника полиции на самоубийство - бытовые и личные.

По данным СМИ, раненого в голову полицейского доставили с больницу, где он скончался.