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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Башкирии сотрудник МВД застрелился из табельного пистолета

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция выясняет обстоятельства самоубийства сотрудника МВД, которое произошло вечером 20 февраля, погибший - 35-летний старшина полиции, водитель мобильного взвода в составе отдельной роты ППС по городу Кумертау.
 
Предварительно установлено, что сотрудник полиции застрелился дома, среди причин, толкнувших сотрудника полиции на самоубийство - бытовые и личные.
 
По данным СМИ, раненого в голову полицейского доставили с больницу, где он скончался.
ЕП

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