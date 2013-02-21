По факту смерти девочки от гриппа в Подмосковье возбуждено уголовное дело

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21 февраля 2013, 10:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По факту смерти в Подмосковье 11-летней девочки возбуждено уголовное дело, школьница умерла 17 февраля, как предполагает следствие, вследствие ненадлежащего лечения и недостаточности проведенного обследования.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

10 февраля нарядом скорой медицинской помощи девочка была доставлена в Дмитровскую городскую больницу, она была осмотрена врачом, проведен общий анализ крови и назначено лечение. 11 февраля мать ребенка вызвала участкового врача, который так и не пришёл.

12 февраля 2013 года в детскую поликлинику обратилась мать ребенка, девочку повторно осмотрели врачи, и назначили дополнительные препараты, вечером малолетняя была госпитализирована в детское отделение и на следующий день переведена в реанимационное отделение. При госпитализации у девочки были взяты образцы для анализа на вирус H1N1 и отправлены в вирусологическую лабораторию. 17 февраля 2013 года девочка скончалась.

Из больницы изъята медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям врачей, обследовавших и назначавших лечение погибшей девочке, будет дана юридическая оценка.