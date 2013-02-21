В Ростовской области офицер погиб при проведении занятий, контрактники ранены

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21 февраля 2013, 08:59 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

В Ростовской области на полигоне "Кадамовский" офицер погиб при проведении занятий, ранены двое военнослужащих контрактной службы, сообщило Минобороны РФ, предварительной причиной назван взрыв гранаты.

Взрыв на полигоне, как уточняется, произошел 20 февраля во время занятий по огневой подготовке, раненые контрактники доставлены в Ростовский военный клинический госпиталь, офицер погиб.

"Генерал армии Сергей Шойгу дал указание выделить специальный самолет военного ведомства для транспортировки раненых военнослужащих в сопровождении бригады военных медиков в Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского (г.Москва) и оказания всесторонней медицинской помощи", - уточняется на сайте Министерства Обороны России.