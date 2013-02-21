Приёмная мать Максима Кузьмина рассказала свою версию причин смерти

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21 февраля 2013, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Приёмная мать Максима Кузьмина гражданка США Лора Шатто рассказала следствию свою версию причин смерти мальчика, с ее слов, она обнаружила тело ребенка на детской площадке, когда трёхлетний Максим был уже без сознания.

Шатто пояснила, что Максим играл на площадке вместе с младшим братом - Кириллом, когда Лора поняла, что с ребенком произошел несчастный случай, она вызвала "скорую".

Максим Кузьмин, усыновленный супругами Шатто в России, погиб в округе Эктор, штата Техас.

При усыновлении Максим получил гражданство США, расследование обстоятельств его смерти, как обещают в СМИ США местные власти, будет беспристрастным и всеобъемлющим.