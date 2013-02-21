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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Приёмная мать Максима Кузьмина рассказала свою версию причин смерти

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Приёмная мать Максима Кузьмина гражданка США Лора Шатто рассказала следствию свою версию причин смерти мальчика, с ее слов,  она обнаружила тело ребенка на детской площадке, когда трёхлетний Максим был уже без сознания.
 
Шатто пояснила, что Максим играл на площадке вместе с младшим братом - Кириллом, когда Лора поняла, что с ребенком произошел несчастный случай, она вызвала "скорую".
 
Максим Кузьмин, усыновленный супругами Шатто в России, погиб в округе Эктор, штата Техас.
При усыновлении Максим получил гражданство США, расследование обстоятельств его смерти, как обещают в СМИ США местные власти, будет беспристрастным и всеобъемлющим.
 
ЕП

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