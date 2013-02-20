Дагестанский полицейский, убивший 3-х человек, арестован

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20 февраля 2013, 22:38 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.nesiditsa.ru

Суд в среду по ходатайству следствия заключил под арест участкового полиции, подозреваемого в убийстве трех посетителей кафе Махачкалы. Подозреваемый будет находиться под стражей два месяца, при необходимости суд продлит заключение.

Напомним, в воскресенье вечером в кафе «Тимур» на окраине Махачкалы на проспекте Акушинского полицейский застрелил трех человек. Изначально сообщалось, что сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, попытался разнять дерущихся посетителей кафе, те попытались отнять у него табельное оружие, после чего страж порядка открыл стрельбу. Однако позже версия о том, что убийство было совершено в порядке самообороны, не подтверждилась.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «убийство двух или более лиц».