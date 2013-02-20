В Волгограде к обожженному ребенку мама вызвала «скорую» слишком поздно

//Происшествия

20 февраля 2013, 22:01 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.ifreeads.ru

Накануне утром в п. Кузьмичи Волгоградской области в своей кроватке умер 3-летний малыш. Накануне он обварился кипятком, но мама, смазав ожоги растительным маслом, уложила сынишку спать.

И только утром пришедший домой муж увидел, что состояние ребенка критическое. Врачи спешно вызванной «скорой» уже не смогли помочь мальчику и констатировали лишь смерь малыша. Причиной трагедии стала кастрюля, в которой мама поставила варить компот. Молодая женщина отвлеклась на стирку, в надежде сэкономить время, пока вода закипит. Малыш, резвясь, забежал на кухню.

Как полагают следователи, дверца духового шкафа была слегка открыта. Очевидно, ребенок облокотился на нее, плита накренилась, и емкость с закипающим кипятком съехала вниз.

Перепуганная женщина попыталась оказать своему чаду первую помощь. «Она намазала кричащего мальчика растительным маслом и уложила спать. И только утром поняла, что ожоги очень серьезны», - рассказал «АН-онлайн» руководитель Городищенского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Максим Данилин.

Как уверяют специалисты-медики, лечение постным маслом ожогов – стойкое заблуждение многих обывателей. На самом деле масло на горящей ране нагревается, и только усугубляет ситуацию.

Сейчас проводится всесторонняя проверка этого трагического инцидента, назначена экспертиза. У женщины есть еще один ребенок.