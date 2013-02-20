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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Похищенные в Москве сестры беседуют со следователями

, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vesti.ru
фото с сайта vesti.ru

Следователи в настоящее время допрашивают девочек, которые были похищены на прошлой неделе в Москве, сообщил представитель ГСУСК по Москве Сергей Стукалов. Дети были доставлены в следственный отдел.

"В настоящее время дети доставлены в следственный отдел. Сейчас их допрашивают", — сказал собеседник агентства.
Накануне пропавшие сестры "нашлись" в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1", куда они пришли вместе с папой и мамой. По словам родителей сестер — Инессы Гробман и Игоря Шутова — им "пришлось" похитить своих детей, так как их бабушка и дедушка не давали им возможности видеться в течение последних двух лет.


Гробман и Шутов, жившие в Якутске, по собственным словам, несколько лет назад отправили своих детей в Москву к бабушке и дедушке, где, как они ожидали, детей ожидают лучшие условия для проживания и обучения.

Ранее "АН" сообщали: звонок от Инны Гробман приняли в общественной организации Гражданская аварийная связь: женщина сказала, что может доверять только им. В доказательство того, что с девочками все в порядке, Гробман прислала снятый на камеру ролик.

НС

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