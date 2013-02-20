СК начал проверку по факту исчезновения Алексея Осипова (ВИДЕО)

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20 февраля 2013, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге следователи подключились к поискам актера Алексея Осипова, который пропал без вести, отправившись на пешую прогулку по льду Финского залива. Начата доследственная проверка.

В сообщении СКР отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка, приняты меры к установлению местонахождения актера. По результатам проверки, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

В полицию о его пропаже заявила подруга Алексея. Женщина рассказала, что 13 февраля они с Алексеем на «Лексусе» отправились в город Ломоносов. Они свернули с Приморского шоссе и вышли на лед Финского залива в районе фарватера. Женщина быстро вернулась в машину, а Алексей остался полюбоваться природой. По словам девушки, Алексей отправил ей СМС, в котором просит не ждать его. Домой актер не вернулся. Алексея Осипова разыскивают по приметам спасатели и волонтеры.



