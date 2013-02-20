Следователи допросили главу Росрыболовсква Андрея Крайнего

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20 февраля 2013, 18:49 [ «Аргументы Недели. Москва», Олег Павлов, Москва ]

Сегодня следователи Следственного комитета России допросили главу Росрыболовства Андрея Крайнего. Об этом «АН-онлайн» сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

В СК подчеркивают, что на особую откровенность и искреннее раскаяние А. Крайнего и не рассчитывали, учитывая даже то, как реагировало его ведомство и сам он на факт возбуждения уголовного дела.

«Во время сегодняшнего допроса наши предположения подтвердились. Господин Крайний переложил всю вину по регистрации приказа об увольнении Муравьева на некого кадровика, который якобы, нарушив служебную дисциплину, зарегистрировал приказ об увольнении через два дня после его фактического подписания и что якобы существует некое служебное расследование по данному факту, по результатам которого кадровик получил дисциплинарное взыскание. Та самая служебная проверка, на которую ссылается Крайний, начала проводиться только после того, как в Росрыболовстве начались проверочные мероприятия силами следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ. Соломинка, которую пытаются подстелить уже после падения, мало кому помогала.

Господин Крайний, пытаясь скрыть одно преступление, не замечает, как склоняет своих подчиненных совершать и другие действия, которые могут быть расценены, как нарушение закона. В конце концов, следствие может и без содействия подозреваемого установить истину по делу и процессуально закрепить те доказательства, которые уже имеются и появятся в ближайшее время», - сказал В.Маркин.

Следователи подчеркивают, что у них и сейчас есть достаточно доказательств. Кроме этого ими уже изъяты образцы почерка и голоса подозреваемого для проведения почерковедческой и фоноскопической экспертиз, которые уже без всяких показаний самого фигуранта будут достаточны для предъявления обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.