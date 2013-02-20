В самолете, прилетевшем в Домодедово, произошла пьяная драка

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20 февраля 2013, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

В среду на борту приземлившегося в Домодедово пассажирского самолета из Петропавловска-Камчатского произошла драка, которую устроили на подлете к российской столице несколько пассажиров, переборщивших с алкоголем.

Сразу после приземления экипаж самолета был вынужден вызвать сотрудников полиции. Прибыв по вызову, полицейским пришлось разнимать пьяную драку, передают интернет-СМИ.

В пресс-службе транспортной полиции ЦФО сообщили, что после посадки самолета в аэропорту Домодедово был задержан 44-летний нарушитель порядка, уроженец Челябинска, который был доставлен сотрудниками транспортной полиции в дежурную часть. В отношении мужчины был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство" и выписан денежный штраф в размере 500 рублей.

В последнее время на воздушном транспорте участились хулиганские выходки пассажиров. Ранее на борту самолета авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс Бургас-Домодедово, 39-летний житель Москвы, находясь в салоне самолета в нетрезвом состоянии, устроил драку. В отношении него по прилету были составлены протоколы по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".

Кроме того, в отношении Артема Бондаренко, который ударил полицейского и сотрудников VIP-зала аэропорта Шереметьево, возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Заочно арестован уроженец Саратова Сергей Кабалов, который в настоящее время объявлен в международный розыск по обвинению в попытке захвата 11 января самолета, следовавшего рейсом Москва-Хургада. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье "Побои", а также по более тяжкой статье — "Покушение на угон воздушного судна", которая предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы. Во время полета пьяный Кабалов набросился с кулаками и угрозами на бортпроводника, который не разрешал Кабалову курить во время полета лайнера и не пускал его в кабину пилотов.