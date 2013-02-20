Охранники хабаровской стройплощадки напали на тележурналистов

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20 февраля 2013, 14:04 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото с сайта khabarovskonline.com

В центре Хабаровска, на стройплощадке рядом с жилым домом, совершено нападение на журналиста и оператора ИТА «Губерния». На странице телекомпании в Facebook уточняется,что охранники напали на оператора и сбили его с ног.

Съемочная группа медиахолдинга «Губерния» снимала репортаж по жалобе местной жительницы, рядом с домом которой начались строительные работы. Женщина рассказала, что застройщик вырыл котлован слишком близко к заселенным многоэтажкам, и это, по мнению обратившейся, угрожает безопасности ее жизни и сохранности жилища.

«Оператор производил видеосъемку на объекте. В это время охранники стройплощадки попытались воспрепятствовать его работе. Один из них напал на оператора, сбил его с ног, нанес удар по лицу», - сказано в сообщении телекомпании на страничке в соцсети. Другой охранник при этом нецензурно оскорбил представителей СМИ. На место происшествия журналисты вызвали полицейских. Матерившегося «стража» задержали сразу, второй с места инцидента сбежал, правда, по некоторым данным, позже сдался правоохранителям.

Руководство медиахолдинга «Губерния» напомнило, что сотрудники компании работают в рамках закона о СМИ, который позволяет журналистам «находиться и исполнять свои служебные обязанности в любых общественных местах» . К ним, в частности относятся и улицы города. Для подобных съемок не требуется никаких специальных разрешений. Таким образом, граждане, препятствующие журналистам в работе, должны быть наказаны по закону. Такие санкции предусматривает статья 144 УК РФ. К слову, это не первый подобный случай в дальневосточной столице. Чаще всего подобные инциденты происходят в торговых центрах, куда журналисты приходят по жалобам покупателей. Охрана под разными предлогами, а порой и без них запрещает вести видеосъемку.