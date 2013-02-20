Павел Астахов призвал жителей Елабуги помочь полиции в поимке педофила

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20 февраля 2013, 13:47 [ «Аргументы Недели. Татарстан», Фото с сайта RFdeti.ru ]

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов поблагодарил молодых людей из татарской Елабуги, которые нашли накануне изнасилованную и обмороженную 8-летнюю девочку, и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Астахов призвал обратиться в полицию всех, кто располагает сведениями об изнасиловании школьницы, найденной накануне в бессознательном состоянии в состоянии переохлаждения в овраге в Татарстане.

"Всех неравнодушных людей, свидетелей, очевидцев страшного преступления просьба обратиться в органы полиции. От вас зависит безопасность детей", - пишет Павел Астахов в своем официальном Twitter-аккаунте в среду.

"Насильника и мучителя восьмилетней школьницы из Елабуги необходимо найти и сурово покарать. Его поимка — дело чести полиции и всего общества", - добавил он.

"АН" писали, что 8-летняя Настя в больнице пришла в сознание. Ее состояние по информации республиканского Минздрава стабильно тяжелое: нее обморожение ног и руки 4-й степени, врачи пытаются их спасти. Следствие рассчитывает на то, что уже сегодня несчастного ребенка удастся допросить.

СКР отправил на помощь сотрудникам СУ СКР по Республике Татарстан опытнейших следователей из Москвы. В Елабугу откомандировали казанских полицейских во главе с замначальника татарстанского главка МВД.