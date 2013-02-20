В Татарстан, где изнасиловали девочку, направили опытных криминалистов СКР

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20 февраля 2013, 12:52 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

В Татарстан для оказания практической помощи в расследовании о зверском изнасиловании 8-летней девочки в Елабуге и розыске педофила, направлена группа опытных криминалистов Следственного комитета России.

Об этом в среду сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, 19 февраля 2013 года примерно в 11 часов в Елабуге в овраге в сугробе двое мужчин обнаружили обнаженную 8-летнюю девочку с признаками сексуального насилия, а также обморожения и следами побоев. Ребенок был доставлен в больницу.



"Установлена личность ребенка, девочка из многодетной семьи, в которой воспитывается шестеро детей. Она 19 февраля 2013 года ушла из дома в школу и так до нее не дошла", - говорится в сообщении СКР.



В настоящее время девочка пришла в сознание и может отвечать на вопросы следователей. В ближайшее время она будет допрошена об обстоятельствах произошедшего.



"В ходе осмотре места происшествия были обнаружены следы волочения, изъяты биологические следы. Проводятся допросы учащихся и педагогов близлежащей школы, устанавливаются очевидцы преступления, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению данного преступления. Кроме того, отрабатываются лица, ранее судимые за аналогичные преступления", - сообщает следствие.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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