Парни, избившие полицейских, могут сесть на пять лет

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20 февраля 2013, 10:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото www.detektiv63.ru

Пять лет колонии грозит двум молодым жителям поселка Хор Хабаровского края. Такое наказание они могут получить за избиение стражей порядка, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе краевого УВД.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Жильцы одного из многоэтажных домов пожаловались в полицию, что их соседи громко слушают музыку и мешают отдыхать. Тем более, все происходило поздно вечером, а по закону, после 23 часов шуметь нельзя. Прибывшие стражи прошли в квартиру, откуда исходил шум, и застали там больше десятка нетрезвых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Правоохранители потребовали выключить музыку и разойтись по домам. Но мужчины напали на полицейских.

Результат побоища - оба сотрудника с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, множественными ушибами доставлены в центральную районную больницу поселка Хор. Двое участников конфликта, 20 и 21 года, были задержаны. Один из них оказался ранее судимым. Находясь в полиции, они угрожали стражам порядка расправой и вообще вели себя агрессивно. Личности остальных участников инцидента устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.