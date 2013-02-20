Изнасилованной обмороженной 8-летней девочке врачи Казани пытаются спасти ноги

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20 февраля 2013, 10:43 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

Фото с сайта minzdrav.tatarstan.ru

8-летняя девочка Настя, которую нашли вчера изнасилованной и обмороженной недалеко от елабужской школы, в казанской больнице пришла в сознание. Температура тела поднялась с 26 до 36,8 градусов. Но ее состояние по-прежнему остается тяжелым.

Министр здравоохранения Татарстана уже провел очередной консилиум о состоянии ребенка.

На данный момент врачи борются за то, чтобы спасти ноги ребенка - степень их обморожения достигла четвертой степени. По словам медиков, есть надежда на то, что им удастся это сделать, так как ее организм начал бороться, передает татарстанский Минздрав.

"АН" писали, то накануне Следственный комитет подтвердил информацию о том, что 8-летняя Настя была изнасилована. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" 4 части 131 статьи УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Поиски преступника ведутся. На данный момент в работе по установлению очевидцев и свидетелей происшествия участвуют более 220 сотрудников полиции. Для помощи в проведении оперативно-розыскных мероприятий по выяснению причин происшествия в Елабугу были направлены сотрудники Центрального аппарата МВД по Республике Татарстан под руководством заместителя министра внутренних дел по республике Татарстан - начальника Главного следственного управления Ивана Китова.

Напомним, 19 февраля в Елабуге двое мужчин нашли девочку в овраге и сразу же позвали на помощь 10-классников, которые катались на лыжах. Школьники достали ее из оврага, накрыли куртками и отнесли в школу. Вертолетом ребенка отправили в республиканскую больницу в Казани.