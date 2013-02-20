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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

По факту исчезновения Насти Луцишиной завели уголовное дело

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки - жительницы города Уссурийска Анастасии Луцишиной. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Во вторник вечером в полицию Уссурийска заявление в полицию об исчезновении Насти подала ее мать.
По словам женщины, девочка не вернулась домой с тренировки по легкой атлетике, которая проходила в школе, где и обучается ребенок.

По версии следствия, после тренировки девочка пошла по направлению к дому, где она проживает, но до дома так и не дошла.
Напомним, родители встречали Настю на автобусной остановке. Но не дождались и обратились в полицию.
Школьницу ищет полиция, родители и добровольцы.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения ребенка и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИЧ

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