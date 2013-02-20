По факту исчезновения Насти Луцишиной завели уголовное дело

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки - жительницы города Уссурийска Анастасии Луцишиной. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Во вторник вечером в полицию Уссурийска заявление в полицию об исчезновении Насти подала ее мать.
По словам женщины, девочка не вернулась домой с тренировки по легкой атлетике, которая проходила в школе, где и обучается ребенок.
По версии следствия, после тренировки девочка пошла по направлению к дому, где она проживает, но до дома так и не дошла.
Напомним, родители встречали Настю на автобусной остановке. Но не дождались и обратились в полицию.
Школьницу ищет полиция, родители и добровольцы.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения ребенка и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.