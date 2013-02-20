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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На теле Максима Кузьмина американские следователи обнаружили синяки

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

На теле погибшего в США приемного трехлетнего мальчика из России Максима Кузьмина следователи обнаружили  синяки различных стадий заживления. Об этом сообщила старший следователь судебно-медицинского отдела техасского округа Эктор Ширли Стэндефер, которая осматривала тело малыша в день его гибели.

Следователь отметила,  что пока не установлено, были ли синяки следами избиения ребенка  или мальчик получил их в результате несчастного случая. Стэндефер пояснила, что «как любой ребенок он мог где-то бегать и удариться», пишут американские СМИ. Пока нет подтверждении, что приемная мать давала ребенку психотропные препараты. Предполагается, что полный отчет о результатах вскрытия будет готов через 6-12 недель. 

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ИЧ

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