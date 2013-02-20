На теле Максима Кузьмина американские следователи обнаружили синяки

//Происшествия

20 февраля 2013, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

На теле погибшего в США приемного трехлетнего мальчика из России Максима Кузьмина следователи обнаружили синяки различных стадий заживления. Об этом сообщила старший следователь судебно-медицинского отдела техасского округа Эктор Ширли Стэндефер, которая осматривала тело малыша в день его гибели.

Следователь отметила, что пока не установлено, были ли синяки следами избиения ребенка или мальчик получил их в результате несчастного случая. Стэндефер пояснила, что «как любой ребенок он мог где-то бегать и удариться», пишут американские СМИ. Пока нет подтверждении, что приемная мать давала ребенку психотропные препараты. Предполагается, что полный отчет о результатах вскрытия будет готов через 6-12 недель.

Вопросы противодействия семейно-бытовому насилию Госдума в рамках "правительственного часа" поднимут в среду генпрокурор России Юрия Чайку и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.